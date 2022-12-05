شكرا لقرائتكم خبر عن حديث المكاشفة والأمل من افتتاح الرئيس السيسى لمحور التعمير بالإسكندرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة كانت حريصة على عدم انعكاس زيادة أسعار الذرة والقمح على المواطنين، مضيفا: "إحنا كدولة حرصنا على عدم زيادة التكلفة الكبيرة لما الدكتورة هالة اتكلمت عن زيادة أسعار الذرة والقمح وإحنا بنستورد كميات ضخمة، لكن إحنا لم نعكس الزيادة اللى حصلت في الأسعار خالص".

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية.







ـ الدولة تدخلت لمنع زيادة أسعار الكهرباء والغاز والسماد رغم ارتفاعها عالميا ورفعت الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومى.

ـ الدولة كانت حريصة على عدم انعكاس زيادة أسعار الذرة والقمح عالميا على المواطنين.

ـ الأسعار غالية برّه وبنقول كده علشان الناس تعرف الحكاية إيه وإحنا كدولة عملنا إيه.

ـ ممكن حد يقول مش كفاية كنتوا زوّدتوا الحد الأدنى شوية.. كان ممكن نعمل كده ونيجى على بند القمح والذرة نسيبه.

ـ ما أقدرش أفرض على القطاع الخاص فى ظل الأزمات العالمية ما يتحركش علشان يعوض التكلفة.

ـ الدولة مش سايبة قطاع ما بتشتغلش فيه.. الفكرة إنك بتشوف قطاع واحد وفيه غيره ما شفتوش.

ـ فيه 250 ألف فدان زيادة فى القمح والسنة الجاية يوصلوا مليون فدان بعيدا عن الرقعة القديمة والدلتا.

ـ بنتكلم عن الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات.. زيادة مليون فدان فى محصول واحد معناها من 2.5 لـ3 ملايين طن.

ـ الدولة شغالة فى كل القطاعات اتصالات وتعليم وصحة وزراعة وصناعة ومفيش قطاع مش شغالين فيه.

ـ مش هقول الإعلام مش بيغطى ده ولّا غطّوا كويس.. هقول للناس بطلوا ترددوا الكلام اللى بيترمى.

ـ كل المعلومات والبيانات متاحة على مواقع مجلس الوزراء والوزارات وعلى موقع رئاسة الجمهورية.

ـ فكّروا إزاى دولة توفر مليون فرصة عمل جديدا وبكام.. مش بنخوف بعض.

ـ قلت للحكومة ما تخوفوش الناس.. إحنا مش بنخاف ومعانا ربنا ودى أقصى حاجة ممكن نعملها.

ـ الناس فى مصر حريصة على بلدنا "كل إنسان" ومش بتكلم عن المسؤولين بس أنا بتكلم عن كل المصريين.

ـ بنحطكم فى الصورة علشان تعرفوا إننا بنحاول نخفف الأوضاع بالإمكانيات الموجودة عندنا.

ـ 3 سنين دلوقتى.. سنتين كورونا والسنة بتاعة الأزمة الروسية خلصت وإحنا لازم نكون متأكدين إن ربنا معانا.

ـ فيه حتت ما قدرناش نعمل فيها حاجة بسبب الكثافة السكانية قُلنا نعمل كوبرى على الطريق لمنع الإزالة ونحافظ على الترعة والناس.

ـ لولا البناء فى حرم الطريق الزراعى من سنة 59 كنا ممكن نعمله 5 حارات فى كل اتجاه بربع التكلفة.

ـ كملنا الطريق الصحراوى للتخفيف على الزراعى وكمان طريق النوبارية علشان نقدر نحرّك الناس فى الدلتا كويس.

ـ بقول للمسؤولين فى الدولة والمحافظات والمواطنين لازم ناخد بالنا علشان التكلفة كبيرة جدا.

ـ خلّينى أقول لكم إن شبكة الطرق كانت تخدم 30 مليون مواطن وعلشان كده ما كانش فيه حركة ولا تنمية.

ـ اللى إحنا بنعمله إننا بنحاول نعمل شبكة تناسب 100 مليون مواطن حاليا وتستوعب الزيادة لـ10 سنين كمان.

ـ محور زى النوبارية كان ممكن ما يكلّفناش لولا التعديات.. تخيّلوا مضطر أعمل طريق علشان أحمى جسر المحور.

ـ محور المحمودية كان عليه أكتر من 2000 وحدة على أرض الدولة ودفعنا 700 مليون جنيه تعويض اجتماعى.

ـ رغم إنهم مخالفين ومش أرضهم قُلنا ما نقدرش نمشّى ودفعنا تعويضات علشان إخلاء المكان وإنشاء طريق 70 كيلو.

ـ بنتكلم عن تعويض وتدبير أموال وبعدين نزيل ونعمل المحور ولولا .

ـ المخالفات كان محور المحمودية اتعمل بسهولة من سنة ونص فاتوا.