شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس خريفى وفرص أمطار خفيفة بالسواحل قد تمتد للقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.