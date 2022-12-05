شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بإنشاء نقاط شرطية في مشروعات الأسمرات وبشاير الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء نقطة شرطة في مشروعات الإسكان مثل بشاير الخير والأسمرات وغيرها، متابعا: "وزارة الداخلية لازم يكون في كل منشأة من دي.. نقطة شرطة وتواجد شرطي.. ونحمي الناس وتواجد للدولة المصرية في المناطق دي.. نشوف الناس ونحميهم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع محور التعمير الجديد "محور أبو ذكري: "التطوير مش بس المبني لا.. ده حاجة مستمرة.. دور بنقوم بيه كلنا تجاه اهلينا في المناطق دي.. صندوق للصيانة يتعمل ويتحط فيه الأرقام تحت إشراف رئيس الوزراء للإنفاق منه".