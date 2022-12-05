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الرئيس السيسي يوجه بإنشاء نقاط شرطية في مشروعات الأسمرات وبشاير الخير

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء نقطة شرطة في مشروعات الإسكان مثل بشاير الخير والأسمرات وغيرها، متابعا: "وزارة الداخلية لازم يكون في كل منشأة من دي.. نقطة شرطة وتواجد شرطي.. ونحمي الناس وتواجد للدولة المصرية في المناطق دي.. نشوف الناس ونحميهم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع محور التعمير الجديد "محور أبو ذكري: "التطوير مش بس المبني لا.. ده حاجة مستمرة.. دور بنقوم بيه كلنا تجاه اهلينا في المناطق دي.. صندوق للصيانة يتعمل ويتحط فيه الأرقام تحت إشراف رئيس الوزراء للإنفاق منه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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