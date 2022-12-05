شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: بنعمل الطرق الجديدة على أراضى "برك" للحفاظ على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى والمحاور الجديدة فى محافظة الإسكندرية، قائلا: "الدولة فكرت من كام سنة أن الـ18 ألف كليو متر كانت أراضى زراعية.. والأراضى اللى بتكلم عليها لتنفيذ الطرق الجديدة كانت برك وكان فيه خلاف بين مؤسسات الدولة على الأرض دى وهى أرض كلها مياه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح محور التعمير الجديد "محور أبو ذكري"، بمحافظة الإسكندرية: "الأراضى دى طب ناخدها ونردمها ونعملها للناس.. فى النهاية حافظت على أرض زراعية.. الفدان هنا فى المنطقة دى .. مش اسيبوا كده.. ده أرض زراعية لها الترع والمصارف والطرق وجودة عالية من التربة.. واخليها.. بنقول لا يمكن يعمل طريق يأخذ ألف فدان أو 5 آلاف فدان.. حتى لو التكلفة عالية".