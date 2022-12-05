شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الإفراج عن 960 ألف طن "ذرة وفول صويا" بـ483 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 51 مليون دولار، والإفراج شمل 32 ألف طن من الذرة بحوالي 11 مليون دولار وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار، وأيضا أضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار.

أضافت الوزارة، أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 1 ديسمبر 2022) 960 ألف طن منهم 643 ألف طن ذرة ، 317 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 483 مليون دولار.