شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: توقعات بتحقيق الاقتصاد معدل نمو 5 % بنهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو هذا العام في حدود 5 %، مؤكدة أن هذا النمو حقيقي يعبر عن مستوى الإنتاج والتشغيل في الدولة من قطاعات مثل الزراعة والسياحة والاتصالات وقناة السويس.

قالت وزيرة التخطيط، خلال افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القطاع الخاص شريك أساسى في عملية التنمية، حيث عززت الدولة دور القطاع الخاص، من خلال بعض القرارات الأخيرة كتنظيم ملكية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل بعض مواد قانون الاستثمار والرخصة الذهبية فضلا عن تحويل منطقة قناة السويس الى مركز لوجيستي عالمي.

شددت "السعيد" على ان برنامج حياة كريمة هو توطين لمفهوم التنمية المستدامة وعلاج الفقر، مبينة أن هناك تحسينا فى مستوى الخدمات بنسبة 60 %، كما وصلت من 30 % إلى 90 % في أغلب الخدمات.