شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أحمد العزازى: محور التعمير "أبو ذكرى" يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث اللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، عن تنفيذ مشروع محور التعمير الجديد بالإسكندرية قائلا: "محمل بكثير من رسائل الحب والاعتزاز والتقدير من مواطني محافظة الإسكندرية لجهدكم في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة مثل مشروع محور أبو ذكري، وهو ما يضع غرب الإسكندرية في خريطة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد "محور أبو ذكري"، بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "منذ مؤتمر الشباب في محافظة الإسكندرية يوليو 2017 .. وجه الرئيس السيسي بأن يتم التطوير في عروس البحر الأبيض المتوسط، والتأكيد على تكثيف جهود الحكومة والدولة في إحداث التطوير اللازم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير المحاور والطريق"، لافتا إلى أنه بدأ العمل في مشروع محور التعمير الجديد منذ شهر أكتوبر 2020 وإقامة محور مروري حر".

وأشار اللواء أحمد العزازي إلى أن الأعمال في هذا المحور تضمنت مناطق استثمارية والموضوع مش طريق بس.. والموضوع كان أكثر من كده بكتير.. الإسكندرية شريط ضيق وليس لها إي ظهير للامتداد العمراني.. ونفذنا محور مروري تنموي للربط على المحاور الرئيسية خارج المدينة.. وبدأ تنفيذ مشروع محور أبو ذكري، بطول ٣٥ كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع ٩ حارات مرورية لكل اتجاه، وتنفيذ محاور عرضية على الطريق الساحلي، والتصميم طبقا لنوعية التربة الموجودة على المحور، 9 حارات في كل اتجاه.. وحركة النقل السريع على الموانئ واستعرض تفاصيل الطريق.

واستعرض اللواء أحمد العزازي، ما تم تنفيذه خلال المشروع من طرق وكباري وفق طبيعة التربة في كل منطقة، حيث تم تنفيذ أعمال تطوير وصيانة 6 كباري قائمة، وإنشاء كباري خرسانية، وتنفيذ الأعمال الصناعية لتحويل المياه ورفع جودة المياه داخل بحيرة مريوط، وتكوين جزيرة طبيعية داخل البحيرة، واستخدام 13 كراكة بحرية لأعمال التطهير، وتم حصر كل التعديات على البحيرة، 1001 تعدي على البحيرة وفق حالات الإزالة الواردة من هيئة الثروة السمكية.

وأوضح أنه تم تنفيذ 12 منطقة استثمارية، وجار تخطيط 3 مناطق استثمارية جديدة في امتداد المحور، وشارك 15 شركات 1500 معدة ثقيلة و6 آلاف عامل ومهندس وفني.. 10 ألاف فرصة عمل مباشرة.. 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة.. وخلال العمل فى هذا المشروع تم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للعاملين في المشروع.