شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: المخالفات تعطل تطوير وبناء المحاور ودي فلوس مصر والناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تأثير المخالفات على تطوير وبناء المحاور الجديدة، متابعا: "كان زمان محور المحمودية اتعمل بسهولة من سنة ونص فاتوا لو مكنشى فيه مخالفات.. بنتكلم عن تعويض الناس وتدبير الأموال المطلوبة لهم.. وبعدين نزيل المخالفات ونعمل المحور.. وفيه حتت مقدرناش نعمل فيها.. وفق الكثافة السكانية قولنا نعمل كوبرى على الطريق لمنع الإزالة ونحافظ على الترعة والناس.. الناس تكون منتبه لده.. المفروض منعملش كده تانى والدولة متسمحش بكده بتاني.. مفيش تعدى على جسر ترعة أو حرم طريق خالص..

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية: "حتى موضوع الطريق الزراعى سنة 59.. لو مكنشى على جسر الطريق أو حرم الطريق بناء.. كان ممكن نعمل الطريق 5 حارات و5 حارات فى كل اتجاه بربع التكلفة.. كملنا الطريق الصحراوى للتخفيف على الزراعى.. وطريق النوبارية بالطريقة دي.. علشان نقدر نحرك الناس على الطريق الزراعى والدلتا كويس.. أنا بقول للمسئولين فى المحافظات والمسئولين فى الدولة والمواطنين.. لازم ناخد بالنا.. ده تكاليف كبيرة جدا.. ودى فلوس مصر والناس.. بدل ما اصرف مليار و2 الاقى بصرف 5 و6 مليارات".