شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكرم الدكتور عبدالسلام محمد المشرف على تنفيذ محور أبو ذكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عبدالسلام محمد سالم الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، المشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكري.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح المحور: "بشكرك وبرحب بيك الأول يا دكتور وسعيد بإشرافك على المشروع الكبير ده..من حوالي سنة ونص حصل نقاش ان بناء الطريق في البحيرات ممكن يسبب مشكلة كبيرة جدا وحضرت بداية تدشين المرحلة ، والدكتور عبدالسلام كان موجود وقلنا عاوزين إشرافك على المشروع الكبير ده، وعاوزين نطمن على العمل بأنه يطابق المعايير والمواصفات بتاع الطريق".

أضاف الرئيس: "كلام الدكتور عبدالسلام إن المحور كان عبارة عن نصين الأول خدله عشرين سنة على الهبوط ..فمش هنستنى عشرين سنة تانيين على الجزء الثاني..الأمور مطمأنة وحتى لو حصل شيء من الهبوط هيبقا في الإطار الطبيعي ونتعامل معه بسهولة.

واصل الرئيس: "أولا بنرحب بيك ونشكرك وسعداء بالجهد اللى انت شاركت بيه واللى انت حطيت ثقل كبير قوي فيه..وهو عبارة عن السمعة والخبرة والعلم الكبير اللى عند حضرتك..بشكرك ويا رب يديك الصحة شكرا جزيلا".