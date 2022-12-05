شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: صدور 259 قرار علاج على نفقة الدولة وإجراء 132 عملية خلال نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء، الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تم الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 621 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور 259 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إجراء 132 عملية جراحية، وإصدار 38 قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف المصري أن مجهودات اللجنة خلال شهر نوفمبر الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 136 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 42 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 40 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.