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الرئيس السيسي: بنحط كل المصريين فى الصورة معانا عشان يعرفوا الإمكانيات الموجودة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:  "معانا ناس فى مصر حريصة على بلدنا كل إنسان فى مصر مسئول ومش بتكلم عن المسئولين.. انا بتكلم على المصريين".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية: "إحنا بنحطكم فى الصورة يا مصريين علشان تعرفوا إننا بنحاول نخفف بالإمكانيات الموجودة عندنا.. 3 سنين دلوقتى وسنتين والسنة خلصت خلاص بتاعة الأزمة الروسية وإحنا لازم نكون متأكدين أن ربنا معانا.. وما تخوفنيش تانى يا دكتورة هالة السعيد.. وشكرا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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