شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: بنحط كل المصريين فى الصورة معانا عشان يعرفوا الإمكانيات الموجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "معانا ناس فى مصر حريصة على بلدنا كل إنسان فى مصر مسئول ومش بتكلم عن المسئولين.. انا بتكلم على المصريين".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية: "إحنا بنحطكم فى الصورة يا مصريين علشان تعرفوا إننا بنحاول نخفف بالإمكانيات الموجودة عندنا.. 3 سنين دلوقتى وسنتين كورونا والسنة خلصت خلاص بتاعة الأزمة الروسية وإحنا لازم نكون متأكدين أن ربنا معانا.. وما تخوفنيش تانى يا دكتورة هالة السعيد.. وشكرا".