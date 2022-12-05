شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات اتحادات الطلاب بـ317 كلية و128 باقية للإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول انتهاء اليوم الأول من مرحلة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسى 2022/2023، وذلك على مستوى اللجان والفرق بالكليات.

أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء في 317 كلية وذلك بنسبة 72% من عدد الكليات لشغل 4438 مقعدا لعضوية اللجان المختلفة علي مستوي الكليات بالانتخابات والتزكية، وتركزت تلك الكليات في جامعات "الزقازيق، المنيا، كفر الشيخ، بورسعيد، دمنهور، السويس، الأقصر".

ونوّه التقرير، أن أعمال الانتخابات علي مستوي الكليات مستمرة، حيث تبقي 128 كلية للإعادة اليوم الإثنين 5 نوفمبر الجارى، حيث يتم التسابق علي 1792 مقعدا لعضوية اللجان، وتتركز غالبيتها في جامعات "طنطا، الفيوم، دمياط، مدينة السادات، حلوان، أسوان".

جدير بالذكر، أن ماراثون الانتخابات وطبقا للجدول المعتمد يستمر حتي يوم 8 من شهر ديسمبر الجارى، حيث تجرى انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا بالجامعات، وانتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.

وقال طايع عبداللطيف، إن العدد النهائي المُعلن للطلاب المشاركين بالانتخابات الطلابية لهذا العام يفوق الأعداد التي شاركت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة الانتخابات من مقر قطاع الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على عرض إدارة الجامعة بإقامة مقر لقطاع الأنشطة الطلابية علي مستوي الجمهورية يتبع وزارة التعليم العالي على أرض الجامعة.