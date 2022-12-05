شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم التجارة العالمية.. وزير النقل: تطوير ميناء الإسكندرية الكبير وإنشاء منطقة صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطوير وتوسعة محور أو ذكرى بطول 50 كم، ووصلة الكافورى (سيدر كرير - برج العرب) بطول 22 كم، وعدد من مشروعات النقل السككى والجر الكهربائى فى ضوء تطوير مشروعات النقل السككى بمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى العمل الجارى على تطوير شبكة النقل النهرى فى نطاق الإسكندرية، إضافة إلى تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لخدمة حركة التجارة العالمية، وسوف يتم افتتاح بعض الأنشطة خلال الربع الأول من العام المقبل.

أضاف كامل الوزير، فى كلمته بافتتاح محور التعمير الإسكندرية، أنه جرى تطوير خط السكة الحديد القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم، شاملة نظم الإشارات والسيطرة والتحكم للقطارات وكافة الخدمات اللوجسيتية للخط السككي، وتطوير محطتى مصر وسيدى جابر بالمحافظة، مع الحرص على الحفاظ على الشكل المعمارى والطراز التاريخى للمحطة.

وتابع وزير النقل: "بنهاية 30 يونيو سيجرى رفع كفاءة كل القطارات ولن يكون هناك قطارا قديما كما كان فى السابق، لخدمة 54 مليون راكب سنويا، وجرى ازدواج خط سكة حديد (بشتيل / الاتحاد / القباري) بطول 224 كم، وإنشاء وصلتى كفر داوود / السادات بطول 36 كم، والمناشى / 6 أكتوبر بطول 70 كم".

وفيما يخص مترو "أبو قير – الكيلو 21"، أوضح أن المرحلة الأولى "أو قير - محطة مصر" سوف تكون بطول 21.7 كم، كما يجرى تطوير ترام الرمل، ومن المقرر أن يربط الخط الرابع للقطار الكهربائى السريع بورسعيد أبو قير عدد من المدن المصرية، وتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى إسناد الإدارة له.

ولفت الوزير، النظر إلى الأعمال الخاصة بتخطيط حواجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير حيث وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن إلى 55%، كما أشار إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة بميناء الإسكندرية، تضم مخازن ومصانع حاويات ومصانع لصالح التعبئة والتغليف، وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع أحد التحالفات العالمية الكبرى لتنفيذه.