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الرئيس السيسي: يدخل سوق العمل مليون شخص سنويا ومفيش دول كتير تقدر توفر فرص لهذا العدد

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل عام يشهد دخول نحو مليون فرصة عمل للأسواق، مضيفا: "كل سنة بيدخل سوق العمل مليون.. طيب لو إحنا النهاردة في 3 سنين عاوز توفر فرص عمل لـ 3 ملايين خلال 3 سنوات بحد أدني من المرتبات".

أضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية:" بكلم كل بيت مصري قولى وانتبه إزاى نوفر 3 مليون فرصة عمل خلال الثلاث وأربع سنين اللى جايين؟..ده زيادة موجودة عن الموجودة في السوق، والرقم مش بسيط ..ومفيش دول في العالم كتير تقدر توفر فرص عمل للحجم ده سنويا".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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