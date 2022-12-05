شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: يدخل سوق العمل مليون شخص سنويا ومفيش دول كتير تقدر توفر فرص لهذا العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل عام يشهد دخول نحو مليون فرصة عمل للأسواق، مضيفا: "كل سنة بيدخل سوق العمل مليون.. طيب لو إحنا النهاردة في 3 سنين عاوز توفر فرص عمل لـ 3 ملايين خلال 3 سنوات بحد أدني من المرتبات".

أضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية:" بكلم كل بيت مصري قولى وانتبه إزاى نوفر 3 مليون فرصة عمل خلال الثلاث وأربع سنين اللى جايين؟..ده زيادة موجودة عن الموجودة في السوق، والرقم مش بسيط ..ومفيش دول في العالم كتير تقدر توفر فرص عمل للحجم ده سنويا".