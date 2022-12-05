شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الدولة حرصت على عدم انعكاس زيادة الأسعار على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة كانت حريصة على عدم انعكاس زيادة أسعار الذرة والقمح على المواطنين، مضيفا: "إحنا كدولة حرصنا على عدم زيادة التكلفة الكبيرة لما الدكتورة هالة اتكلمت عن زيادة أسعار الذرة والقمح واحنا بنستورد كميات ضخمة، لكن احنا لم نعكس الزيادة اللى حصلت في الأسعار خالص".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية،"الأسعار غالية برة.. الهدف من تقديم عرض الدكتورة هالة السعيد إن إحنا كدولة نقول للناس الحكاية إيه؟ بشكل شايفينه إزاى ؟ ..واحنا كدولة عملنا إيه؟.

وتابع الرئيس،"ممكن حد يقولى مش كفاية، كنتوا زودتوا شوية الحد الأدني.. موافق.. كان ممكن أوى الرقم ده في الحد الادني نزودوا ونيجي على البند 4 "القمح – الذرة" منقربش منه.

وواصل الرئيس، "مقدرش أفرض على القطاع الخاص في ظل مشكلة أسعار المستلزمات الإنتاج واضطراب سلاسل الإمداد ومشاكل الطاقة اللى نتج عنه أسعار المنتجات الأوروبية وزادت علشان يعوض التكلفة".