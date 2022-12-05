شكرا لقرائتكم خبر عن فى حدث فلكى نادر .. القمر يحجب كوكب أورانوس بسماء مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث مساء اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 حدث فلكى نادر جدًا مرئي في أجزاء واسعة من الوطن العربي في شمال غرب السعودية ومصر و الأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين و لبيبا وتونس والجزائر، حيث سيتحرك القمر أمام كوكب أورانوس الكوكب السابع العملاق الجليدي في ظاهرة تسمى الاحتجاب.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن الاحتجاب يحدث عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي أخر يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج.

ولا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقع الراصد على الأرض فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين أو أربعة أضعاف قطر البدر، هذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على احد جانبي الأرض فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيرصد القمر يمر بالقرب من كوكب أورانوس فقط .

وتابع التقرير : إن احتجاب أورانوس وعودة ظهوره والقمر سيكون على ارتفاع عالي في السماء علما بان الكوكب غير مشاهد بالعين المجردة حيث يبلغ لمعانه (+5.7)ولكن يمكن رصده بواسطة منظار صغير 10 × 50 في حين أن تلسكوب مقاس 80-100 مم (حوالي ثلاث إلى أربع بوصات) تعطي تكبيرًا لا يقل عن 100x ، حيث يمكن أن يظهر حجم قرصة الأزرق والأخضر بمقدار 3.7 ثانية قوسية .

و استخدام التلسكوبات الكبيرة بالتأكيد ستقدم عرض أفضل للحدث لكن يجب أن يبقى مستوى التكبير ضمن الحد الذي يسمح بالحفاظ على كامل جسم القمر داخل مجال الرؤية حتى يشاهد ظهور أورانوس من خلف الجانب الغير مضاء للقمر.

جدير بالذكر عادة ما تحدث حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عدة مرات في السنة وغالبًا ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم في أشهر متتالية ، نظرًا لأن القمر يتتبع نفس المسار تقريبًا عبر السماء كل شهر، وتنتهي السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.