شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: نمتلك مستشفيات متميزة وأحدث الأجهزة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وفي مستهل اللقاء، وجه اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خالص التهنئة للدكتور أحمد السبكي، وذلك بمناسبة تجديد الثقة كرئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة أربع سنوات قادمة، مؤكدًا أن الدكتور أحمد السبكي يبذل جهودًا مضنية لتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء محافظة بورسعيد.

وناقش اللقاء، تنفيذ خطوات جديدة تهدف إلى تنمية فرص الشراكات مع القطاع الطبي الخاص بمحافظة بورسعيد، وتقديم الدعم الكامل لها، لتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، إضافة إلى بحث سبل الترويج للسياحة العلاجية في المحافظة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على هذا الملف، باعتباره مصدر دخل هام يجب تطويره.

وتطرق اللقاء، إلى الاطمئنان على أعمال تطوير بعض المنشآت الصحية، والمواقف التنفيذية لها، لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ومتابعة معدلات رضاء المنتفعين عن خدمات المنظومة في بورسعيد، واستمرار الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة، والعمل على استمرارية التطوير لتوفير مزيد من الخدمات، ومنها مجمع الشفاء الطبي إضافة إلى مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام ببورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك جميع المقومات التي تُمكِنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية ببورسعيد، بداية من الأطباء أصحاب المهارة المشهود لهم عالميًا، والأطقم التمريضية عالية المستوى، والمستشفيات المتميزة بما فيها الخدمات الفندقية والأجنحة الملكية والذهبية، وتابع: أن ذلك علاوة على امتلاكنا أحدث الأجهزة الطبية، وتفردنا في إجراء عمليات وجراحات وفحوصات طبية بأسعار أرخص من مثيلاتها عالميًا، مما يجعل مصر من أكثر البلدان جذبًا للسياحة العلاجية، وتمكِنها أن تكون في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال.

وتابع السبكي: نستهدف في استراتيجيتنا تنشيط السياحة العلاجية في مصر، ووضعها بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وذلك تحت مظلة مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من إمكاناتنا وخبراتنا في خدمات الرعاية الصحية للترويج لقدراتنا الطبية في مختلف دول العالم خاصة الأفريقية.

وأوضح السبكي، أن نهوض السياحة العلاجية يحتاج تكامل بين جهات الدولة المختلفة، لافتًا إلى أهمية الترويج لمنظومة السياحة العلاجية بشكل أكبر، وما تتمتع به الدولة المصرية من مقومات وحوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من الراغبين فى الحصول على الخدمات المقدمة من خلال هذه المنظومة، مؤكدًا أن الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة تؤهلها لذلك، ولافتًا إلى أن السياحة العلاجية مصدر دخل هام يجب تطويره.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه في ضوء التطورات التي شهدها قطاع الرعاية الصحية ببورسعيد نتيجة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها، أصبحت مصدر جذب لكبرى الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية، واستقدام السياحة العلاجية ببورسعيد.