شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين" تفتتح مشروع الرعاية الصحية للتجديد والاشتراك لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس إيهاب خضر- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2023، مؤكدًا حرص النقابة لتقديم الخدمة لأعضائها بصورة تنظيمية جيدة تليق بهم وأسرهم.

وشدد خضر، على العاملين بالمشروع بسرعة الانتهاء من إجراءات التجديد والاشتراك، وتوفير كل سبل الراحة للمهندسين كبار السن وإعطاء الأولوية لهم وتخصيص أفراد لمساعدتهم في إجراءات التجديد وتحديث البيانات.

كما تفقد المهندس الاستشاري إيهاب خضر- منافذ التعامل مع المهندسين للاطمئنان على سرعة إجراءات الاشتراك، والتنبيه على تخصيص منفذين للتعامل يخصصا للمهندسين كبار السن أحدهما للسيدات والآخر للرجال.

جدير بالذكر أن باب التجديد والاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم ممتد حتى 31 مارس 2023.