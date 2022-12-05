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الثانية بتفرق .. الصحة تكشف إرشادات هامة عند وقوع حوادث السير

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن التصرفات الصحيحة للاستجابة لحالة طارئة عند وقوع حادث سير وسط الشارع. 

 

وبحسب منشور لوزارة الصحة والسكان، فإنه يجب عمل الآتى: 

 

1- إيقاف السيارة على مسافة آمنه مع تشغيل الأضواء التحذيرية. 

 

2- البقاء بعيدا عن مسارات السيارات السريعة.

 

3- اعبر الشارع بحرص إذا تطلب الأمر ذلك.

 

4- أبعد الناس عن الشارع الرئيسى.

 

5- كن متيقظا للسيارات من الخلف وأطلب من البعض التلويح بعلم لإبطاء حركة السيارات. 

 


 

 

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