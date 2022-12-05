شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية بتفرق .. الصحة تكشف إرشادات هامة عند وقوع حوادث السير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن التصرفات الصحيحة للاستجابة لحالة طارئة عند وقوع حادث سير وسط الشارع. وبحسب منشور لوزارة الصحة والسكان، فإنه يجب عمل الآتى: 1- إيقاف السيارة على مسافة آمنه مع تشغيل الأضواء التحذيرية. 2- البقاء بعيدا عن مسارات السيارات السريعة. 3- اعبر الشارع بحرص إذا تطلب الأمر ذلك. 4- أبعد الناس عن الشارع الرئيسى. 5- كن متيقظا للسيارات من الخلف وأطلب من البعض التلويح بعلم لإبطاء حركة السيارات.

