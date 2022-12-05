شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تهنئ الأديبة المصرية نوال مصطفى لفوزها بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الأديبة المصرية نوال مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية أطفال السجينات، وذلك لفوزها بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه الجائزة الدولية الهامة والمستحقة لنوال مصطفى، مشيدة بدورها البارز في ملف تمكين السيدات الغارمات وأطفالهن، مؤكدة أن نوال مصطفى تمثل نموذجا وقدوة مجتمعية مشرفة للمرأة المصرية، متمنية لها المزید من النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن الأديبة نوال مصطفى استطاعت خلال رحلتها أن تطلق سراح أول غارمة من السجون المصرية عام 2007 وتحرير قرابة 5 آلاف سجينة فقر، وسداد ديون 8 آلاف غارمة، وتدشين ورش لتعليم الحرف اليدوية والخياطة بسجني القناطر بالقليوبية ودمنهور بمحافظة البحيرة وحاضنة أعمال لاستقبال هؤلاء السيدات بعد انقضاء فترة العقوبة حتى يجدن مصدراً للدخل ، كما نجحت في تدريب آلاف السيدات على الحرف اليدوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات العينية والطبية والغذائية لـ30 ألف طفل داخل وخارج سجون النساء ، وغيرها من الإنجازات.