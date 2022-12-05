شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يصدر قرارا بإغلاق وحدة حضانات «خاصة» وإحالة مالكها للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسؤلة عن قيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإصدار قرار بإغلاق وحدة حضانات للأطفال المبتسرين في مركز أبوقرقاس بمحافظة المنيا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الوحدة والعاملين بها، لإحالتهم إلى النيابة العامة، لانتحالهم صفة التمريض.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات التفتيشية الاستباقية، على جميع المراكز الطبية الخاصة، والأهلية، ومراجعة حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهن الطبية.

وجاء ذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، لقيام أحد منتحلي مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.