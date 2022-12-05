شكرا لقرائتكم خبر عن "المخدرات بين الوهم والحقيقة".. ندوة توعوية بآداب حلوان لتوعية الطلاب والان مع تفاصيل الخبر
حاضر فى الندوة الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي.
ومن جانبها، رحبت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية بالضيوف والحضور في رحاب كلية الآداب، وأوضح أهمية سلسلة الندوات التي تنظمها الكلية لتعزيز ثقافة الوعى لدى الطلاب من خلال التوعية بأخطار المخدرات وتهديداتها للفرد والأسرة والمجتمع.
وتناولت الندوة الخصائص الرئيسية لظاهرة المخدرات، وتطرق دكتور محمد مصطفى إلى الأسباب المؤدية إلي التعاطي والإدمان.
كما ناقش المعتقدات والمفاهيم الخاطئة حول تعاطى المخدرات بين الشباب، وتم تقسيم المخدرات إلي حسب طبيعتها، وحسب لونها، حسب جداول قانون المخدرات، وحسب تأثيرها على الجهاز العصبى المركزى، كما تناول انواع المخدرات وتأثيراتها وأضرارها الخطيرة المترتبة عليها.
كذلك تضمنت الندوة مناقشة كيفية تدريب المتخصصين على مهارات العلاج النفسي لمرضى الادمان، والتعرف على العلاجات النفسية الحديثة، والميثاق الأخلاقي للتعامل مع مرضى الإدمان، وكيفية بناء الخطط العلاجية.
وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا وإقبالا كثيفا من الطلاب، وتم فتح باب النقاش فى نهاية الندوة والإجابة هلي جميع تساؤلات الحضور.