شكرا لقرائتكم خبر عن "المخدرات بين الوهم والحقيقة".. ندوة توعوية بآداب حلوان لتوعية الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الآداب جامعة حلوان ندوة توعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعنوان (المخدرات بين الوهم والحقيقة )، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد محمد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، بالتنسيق والتعاون وإشراف الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة زينب حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر فى الندوة الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية بالضيوف والحضور في رحاب كلية الآداب، وأوضح أهمية سلسلة الندوات التي تنظمها الكلية لتعزيز ثقافة الوعى لدى الطلاب من خلال التوعية بأخطار المخدرات وتهديداتها للفرد والأسرة والمجتمع.

وتناولت الندوة الخصائص الرئيسية لظاهرة المخدرات، وتطرق دكتور محمد مصطفى إلى الأسباب المؤدية إلي التعاطي والإدمان.

كما ناقش المعتقدات والمفاهيم الخاطئة حول تعاطى المخدرات بين الشباب، وتم تقسيم المخدرات إلي حسب طبيعتها، وحسب لونها، حسب جداول قانون المخدرات، وحسب تأثيرها على الجهاز العصبى المركزى، كما تناول انواع المخدرات وتأثيراتها وأضرارها الخطيرة المترتبة عليها.

كذلك تضمنت الندوة مناقشة كيفية تدريب المتخصصين على مهارات العلاج النفسي لمرضى الادمان، والتعرف على العلاجات النفسية الحديثة، والميثاق الأخلاقي للتعامل مع مرضى الإدمان، وكيفية بناء الخطط العلاجية.

وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا وإقبالا كثيفا من الطلاب، وتم فتح باب النقاش فى نهاية الندوة والإجابة هلي جميع تساؤلات الحضور.