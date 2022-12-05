شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعلن عن الفائزين بمسابقة "تراث الإمام الماتريدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن أسماء الفائزين في المسابقة البحثية التي عقدها المجمع لباحثي مؤسسة الأزهر الشريف، والتي عُقدت بعنوان: «تراث الإمام الماتريدي»، وذلك ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون مع جمهورية أوزباكستان.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد: إن المسابقة استهدفت دراسة سيرة الإمام الماتريدي وتراثه العلمي وتابعيه بصورة أعمق، بالإضافة إلى تأريخ ظهور المدرسة الماتريدية ومراحل تطورها وتراث أعلامها العلمي، وتوثيق المخطوطات اليدوية المتعلقة بالمدرسة الماتريدية التي لا تزال محفوظة في خزائن مكتبات العالم، وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية وقيم التسامح المتضمنة في أعمال علماء المدرسة الماتريدية على نطاق واسع، ومواجهة الأفكار التكفيرية للتيارات الحديثة التي تمارس نشاطها تحت غطاء الدين الإسلامي الحنيف، ووضع مفاهيم صحيحة وتصورات واضحة لدى المجتمع العالمي تجاه تاريخ مدرسة الإمام الماتريدي والقيم الإنسانية العامة والعوامل المتعلقة بالتسامح التي بيّنها في كتبه؛ وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون في المجالات العلمية والثقافية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان.

أوضح عيّاد أن المسابقة استهدفت باحثي الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة؛ من خلال الكتابة في أحد المحاور الآتية: جهود الإمام الماتريدي في المجالات العلمية المختلفة، دور مدرستي دار العياضية ودار الجرجانية في تأسيس المدرسة الماتريدية، نشأة المدرسة الماتريدية ومراحل تطورها، جوانب قبول الآخر في المدرسة الماتريدية، مكانة العقل في المدرسة الماتريدية، وصف علمي للنسخ المخطوطة والمطبوعة لكتابي (تأويلات القرآن)، (تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي)، المحفوظة في خزائن مكتبات العالم، إنشاء مجموعة كاملة لنصوص المدرسة الماتريدية في مجال علم العقيدة، الأحكام العقائدية في كتاب (تأويلات القرآن) للإمام الماتريدي (عرض وتحليل)، إعداد ردود تجاه التأويلات غير الصحيحة لمجموعة من المفاهيم هي: التكفير – الجهاد - الهجرة وتحقيقها على أساس كتاب (تأويلات القرآن)، دور التراث الماتريدي في مكافحة التيارات المتطرفة، القضايا العقدية المتمايزة في المدرسة الماتريدية، ودور المدرسة الماتريدية في مواجهة المعتزلة.

وأشار الأمين العام، إلى أنه بعد تحكيم الأبحاث المقدمة من خلال لجان علمية متخصصة، أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز د. آمال عثمان، د. عواد محمود عواد سالم، د. محمد مشعل بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث يُمنح الفائزون جوائز عينية، كما تقدم المسابقة جولة سياحية لجمهورية أوزباكستان للمراكز الأولى.

أما المراكز من الرابع وحتى العشرين فسيحصلون على مكتبة تضم إصدارات علمية متنوعة، وفاز بهذه المراكز كل من: الدكتور حسن عبد الرازق حسن أبو دنيا، الدكتور ابراهيم سليمان سويلم، الدكتور أحمد حمدي، الشيخ محمد محمود عبوده محمود، الدكتور محمد سالم الشحات متولي، الدكتور وحيد محمد محمد عطية، الدكتورة سعدية يونس عبده، الدكتور وائل سعيد إبراهيم حريرة، الشيخ يوسف محمد المنسي، الدكتور ثروت حسين سالم، الدكتور حاتم أحمد محمد السيد، الدكتور قدري قدري محمد الديب، د. على أحمد التجاني علي، الشيخ عبد الحميد السيد عبد الحميد، الدكتور إبراهيم منصور صابر إبراهيم، الدكتور آية خالد عبد الفتاح عوض، الدكتور ماهر عبد الفتاح سليمان داود.