شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعد لإطلاق برنامج لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، عن إطلاق وزارة الأوقاف برنامج لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد، قائلا:"تيسيرا على الراغبين في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه الأوقاف تعد لإطلاق برنامج التحفيظ عن بعد قريبا".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن المساجد عادت بقوة لدورها التثقيفى والتنويري، سواء من خلال الخطب المنبرية أو من خلال الدروس الدينية والأسابيع الدعوية والثقافية ومقارئ كبار قراء القرآن الكريم، والأمسيات الدينية ومجالس الإقراء ومجالس الإفتاء على يد كبار العلماء ومجالس الفقه والحديث والدروس المنهجية.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، إضافة 251 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور فى المساجد، لافتة إلى أن ما تم نشره قبل ذلك 2613 مقرأة قرآنية للجمهور، ليصل إجمالى عدد المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور إلى 2864 مقرأة قرآنية للجمهور.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المقارئ القرآنية للجمهور تكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، بدءًا من الجمعة المقبلة الموافق 9 ديسمبر الجارى.