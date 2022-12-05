شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة اجتماعية حلوان تعقد معرض التكافل الاجتماعى لتوفير متطلبات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان، معرض أصدقاء التكافل الاجتماعى بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب التابعة لوكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية، الدكتورة وسام محمد إبراهيم مدير وحدة ضمان الجودة، وبحضور وكلاء الكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام العلمية وأعضاء الجهاز الإداري بإدارة رعاية الشباب.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة.

وقال الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية، إن الكلية تقوم بمثل هذه الفعاليات إلتزاماً منها بواجبها نحو أبنائها الطلاب، وحث إلى ضرورة العمل على استمرارها لما لها من أثر إيجابي يحقق التكافل والتكامل الاجتماعي والإنساني بين جميع أفراد أسرة كلية الخدمة الإجتماعية.

ومن خلال جماعة أصدقاء التكافل الاجتماعى والتي استمرت لفترات طويلة يتم إقامة معرض التكافل الاجتماعى بالكلية من أجل احتياجات الطالبات والطلاب أصدقاء التكافل الاجتماعى.