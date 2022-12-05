شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين يبحث غدا مع المالية والضرائب تطبيق الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وزارة المالية بإرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الأطباء البيطريين، لحين دراسته دراسة مستوفية، نظرا للطبيعة الخاصة لمهنة الطب البيطرى، مشيرا إلى أن الطبيب البيطرى أغلب تعاملاته مع أفراد وليس شركات وهو مالا يتسق مع إصدار فواتير إلكترونية، لافتا إلى ضرورة وجود ترتيبات سابقة للتسجيل وتوضيح ذلك للأطباء.

وأكد سليم، فى بيان، أنه يتابع باهتمام بالغ تداعيات القرارات الصادرة فى شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بمقر وزارة المالية غدا الثلاثاء، بحضور نائب وزير المالية الدكتور إيهاب أبو عيش، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، وذلك عقب تواصل النقيب العام معهم، للبحث عقبات ومشكلات المنظومة الجديدة، ولحفظ حق الأطباء البيطريين كاملا، مشيرا إلى تطلعه أن يثمر الاجتماع عن نتائج تحافظ على حقوق الأطباء البيطريين.

وأشار النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى دعمه لوجود آلية لإقرار محاسبة ضريبية عادلة، إلا أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الطب البيطرى ومعاملاتها معاملة الخدمات التجارية، الأمر الذى قد يتسبب فى إعاقة تقديم الخدمات البيطرية، مطالبا بإعادة النظر للرسوم المُقررة للفاتورة الإلكترونية حتى لا يتم زيادة الأعباء على أصحاب المهن الحرة.