شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الأول والثانى الثانوى.. طرق تحديث البيانات استعدادا للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق وخطوات تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها منتصف يناير المقبل.

ونقدم فى التقرير التالى خطوات تسجيل البيانات للطلاب.

ـ يجب على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ـ ثم يدخل على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/ بالبريد المدرسي الموحد.

ـ تظهر للطالب صفحة يضغط على تسجيل الدخول، ثم تظهر أيقونة تطلب كتابة البريد المدرسى ثم اضغط next

ـ يجب على الطالب كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكترونى للطالب.

ـ تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية يجب مراجعتها، يجب على الطالب القيام بكتابة بياناته فى الفراغات الموجودة وتشمل" صورة شخصية واضحة تظهر كامل الوجه واسم المحافظة والقسم واقرب رقم هاتف محمول ومهنة الوالد

ـ يقوم الطالب بالضغط على زر حفظ ثم اضغط على زر طباعة الاستمارة

ـ يظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط إيقونة الطباعة أو حفظها على الجهاز ويتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة في موعد غايته الخميس المقبل.

ـ إذا تعثر الطالب فى تسجيل الاستمارة يتوجه إلى المدرسة التابع لها لمساعدته فى التسجيل.