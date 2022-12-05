شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صرخة تدعو للمشاركة في حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حملة وزارة التضامن الاجتماعى في تنفيذ حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتى تقام هذا العام تحت شعار "أمسكوا طرف الخيط.. وشاركوا فى القرار"، حتى يوم 10 ديسمبر المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.

دعت مبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، لتوثيق الحالات التي تؤثر في الشخصية والتكوين، سواء في محيط الأسرة أو المدرسة أو المجتمع لما لها من تأثير مباشر على الشخصية وإيمانا بأن الطفولة مرحلة هامة في تاريخ الإنسان ومن حقه حياة آمنة أسريا، دراسيا، مجتمعيا ليصير عضو فعال ومؤثر في المجتمع ، وذلك ضمن حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء.

وتشير داليا فكرى مؤسسة المبادرة ، إلى ضرورة تفعيل الهاشتاجات التي تدعو لمناهضة العنف ضد المرأة والتدوين من خلالها، مطالبة بضرورة الإعلان عن القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وسرعة العمل بقانون تجريم زواج القاصرات الذي تمت الموافقة عليه من اللجنة التشريعية بمجلس النواب.