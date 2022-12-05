شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنساني.. هدايا من الداخلية لذوي الإعاقة بدور الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت أجهزة وزارة الداخلية باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات، حيث وجه قطاع حقوق الإنسان زيارات إلى عدد من "دور رعاية الأطفال الأيتام "ذوى الإعاقة"، وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية، بالإضافة إلى تنظيم احتفاليات بالتنسيق مع قطاع الأمن وقطاع الرعاية الاجتماعية وعدد من مديريات الأمن بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

وشاركت وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.