شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات الشرطة تعالج ذوي الإعاقة مجانا لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر بالفترة المسائية من الساعة "3 حتى 5 مساءً".

وشاركت وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.