شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوثائق المتاح استخراجها بمقر الأحوال المدنية لقادرون باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح المقر الجديد لـ"قادرون باختلاف" الذي تم افتتاحه بالأحوال المدنية بالعباسية، استخراج "بطاقات الرقم القومى - المصدرات المميكنة شهادات "ميلاد وفاة - زواج - طلاق - قيد عائلى" للمواطنين.

و واصلت وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق اتخاذ الإجراءات لتطوير خدمات قطاع الأحوال المدنية وافتتحت المركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" بمقر القطاع بالعباسية.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

وافتتح قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية المركز النموذجى لـ (كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف") بمقر ديوان القطاع بالعباسية ، والذى تم تصميمه هندسياً على أعلى مستوى بما يواكب ويلبى إحتياجات ذوى الهمم ، حيث تم تزويده بكافة السبل التكنولوجية الرقمية واللوجيستية الخاصة التى تراعى مختلف حالتهم بما يسهم فى حصولهم على كافة خدمات القطاع الثبوتية من (بطاقات الرقم القومى - المصدرات المميكنة شهادات "ميلاد وفاة - زواج - طلاق - قيد عائلى") بشكل حضارى وفورى وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.