شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يبث رسائل عبر المحمول لتوعية المواطنين بحقوقهم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر جهاز حماية المستهلك في بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول، حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد المخلفات التي يحاول انتهجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو حجب بيع المنتجات الغذائية، كما تضمنت الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه فى حال وجود أى عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.

كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم " 01577779999.

ويشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا.