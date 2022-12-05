شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر. وأيد 94 % من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بينما عارض 6 % من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

نتيجة الاستطلاع