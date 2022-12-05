شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمقبلين على شراء الذهب للحد من ارتفاع الأسعار.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تراجع سعر الذهب وانخفاض الأسعار عقب فتح استيراد الذهب من الخارج وتراجع عمليات شراء المشغولات الذهبية، مطالبا المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار متوقعًا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ بعد انتهاء كثرة الطلب التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وأضاف ناجى لـ" الخليج 365 " أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب في الوقت الحالي كمدخرات وملاذ آمن وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى الى زيادة الأسعار قائلا :" أنصح المواطنين الذين ينوون شراء الذهب بالتريث في الوقت الحالي لأن الأسعار ستتراجع بالتأكيد خلال مع الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

وارتفعت أسعار الذهب الأحد، فى التعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات في مصر، لتسجل الأسعار 1660 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر دون إضافة المصنعية، مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب في السوق المصري