شكرا لقرائتكم خبر عن اعتمد على ضوء النهار ووفر فى فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفير أو ترشيد استهلاك الكهرباء عادة ما يكون فى مصلحة المواطن قبل الدولة، لذلك ينصح دائما باتباع طرق ترشيد الاستهلاك والتى من بينها الاعتماد على ضوء النهار لخفض قيمة فاتورة الكهرباء .

ويعتبر ترشيد استهلاك الكهرباء السبيل الوحيد والاستخدام الأمثل للطاقة لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، خاصة وأن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام، وإنما يعنى حسن الاستخدام، والتى من بينها :

1-عدم تكرار فتح باب الثلاجة طول اليوم لتجنب زيادة معدلات استهلاك الثلاجة للكهرباء.

2 يمكن الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا والحرص على إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية و استبدال اللمبات العادية بلمبات الموفرة للطاقة.

3- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة، علاوة على أنه ينصح باستخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة لتقليل استهلاك الكهرباء.

4-ينصح بعدم ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

5- يجب عمل صيانة كاملة لتكييف الهواء قبل استخدامه وتنظيف الفلاتر لضمان كفاءة أعلى و استهلاك كهرباء أقل.