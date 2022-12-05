شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروعى مونوريل "العاصمة الإدارية و 6 أكتوبر".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومشروع مونوريل 6 أكتوبر، وهما ضمن شبكة المواصلات الجديدة التى تنفيذها الدولة، والتى تربط محافظات الجمهورية

وفى النقاط التالى نعرض كل التفاصيل عن المشروع وتكلفته ومساره.

أولا- أسس اختيار وسائل النقل الحضرى

- مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين

- يتم تنفيذه على مسار علوى مع إمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتى لها إنحناءات أفقية كبيرة

- لا تشغل حيزا كبيرا بالشوارع

- مدة تنفيذ قصيرة نسبياً

- حجم نقل كبير

1- السرعة التصميمية: 90 كم/ساعة

2- التكلفة المالية: 30 مليون دولار لكل كيلو متر

3- الطاقة الاستيعابية فى الساعة: 25 – 45 ألف راكب/ساعة/ اتجاه

4- الطاقة الاستيعابية فى اليوم : 600 ألف راكب يوميا بتركيب 4 عربات بكل قطار وسترتفع إلى 1,2 مليون راكب يوميا عند زيادة تركيب القطارات إلى 8 عربات بكل قطار .

5- المسافة بين المحطات: 1 - 2.5 كيلو متر

6- أماكن التنفيذ : المناطق عالية ومتوسطة الكثافة

7- طريقة التنفيذ: علوى

ثانيا: المزايا

• يتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التى يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككى الأخرى، حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتى لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة فى المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات الى حد كبير

• يربط مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحى السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه الى محور المشير طنطاوى وشارع التسعين الجنوبى وصولا إلى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة

• بربط مونوريل غرب النيل ( 6 أكتوبر ) منطقة المهندسين وامبابة بمدينة ٦ أكتوبر، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادى النيل متجها إلى محور 26 يوليو عالى الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة ٦ أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة

• كما يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوى بالجزيرة الوسطى بالشوارع التى يمر بها ولا يحتل أى أجزاء من الشارع الأمر الذى يعنى عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع

• من أهم مميزات المونوريل أنه صديق للبيئة وامن وسريع ولا يصدر اى ضوضاء أثناء التشغيل



