شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى أبو الريش: لم تُرصد أى حالات وفاة بسبب فيروس المخلوى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش اليابانى بمستشفيات قصر العينى جامعة القاهرة، أنه لم يتم رصد أى حالات وفاة بين المصابين بفيروس المخلوى داخل المستشفى وعلى مستوى مصر، مشيرة إلى نسب الوفاة بسبب الفيروس محدودة على مستوى العالم ولا تتخطى 1.07% .

وأضافت الدكتورة رشا جمال فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: ليس كل الحالات المصابة بفيروس المخلوى تحتاج للحجز بالمستشفى، وما يحاتج للحجز من كل الحالات المصابة بالمخلوى من 1 لـ 2 % فقط من المصابين.

وقدمت الدكتورة رشا جمال عددا من النصائح للوقاية من فيروس المخلوى حيث الأمر يتطلب فقط إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وغسل اليدين وارتداء الأطفال ماسك حال الإصابة به، مع الالتزام بالمنزل حال وجود إصابة بالفيروس لمنع انتشار العدوى .