شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أيام ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، الموقف التنفيذى لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، وخلال هذا التقرير نرصد أهم 12 معلومة عن المشروع.

1-مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش هو أحد المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارتى البيئة والإنتاج الحربى، ضمن عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.

2-تستهدف وزارة البيئة من مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، زيادة عدد محطات وأجهزة رصد للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة للوزارة.

3-لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، أهمية تتمثل فى رصد نوعية الهواء والتنبؤ بالملوثات .

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‏ 4-تتضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء على وحدة لرصد العوامل الجوية، كما تعمل على تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية.

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5- ‏تسعى محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بابو رواش، إلى توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

6-قامت وزارة البيئة بتنفيذ وإقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف "Renergy Group Partner ووزارة الإنتاج الحربى وشركة جرين تك.

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‏7-يهدف مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى أبو رواش، إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام .

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‏ 8-تم الاتفاق بين وزارة البيئة والإنتاج الحربى على العمل خلال الفترة القادمة على حل جميع المعوقات، فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة .

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‏9-يعد مشروع تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة، أحد الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة، إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين فضلاً عن فوائده الاقتصادية للدولة.

10-مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش يتم في إطار البروتوكول الموقع بين3 وزارات هى الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، البيئة ومحافظة الجيزة.

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‏11- تم الاتفاق على تخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع الذي لاستهداف تحويل المخلفات بطاقة 1200 طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات لكل ساعة.

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‏12-يهدف المشروع أيضا إلى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل.