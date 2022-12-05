شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "المحطات النووية تناقش إزالة ملوحة مياه البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المنتدى العربي السادس حول" أفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية برعاية و حضور الدكتور مصطفى مدبونی رئيس مجلس الوزراء، وذلك غداً الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى كيفيه الاعتماد على الطاقة النووية فى إزالة ملوحة مياه البحر ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك تحت عنوان "آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية".

ويشارك في هذا المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سالم حامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.