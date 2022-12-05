شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: إعطاء حقن فى الصيدليات بدون روشتة مخالف للقرار الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم تدريب الصيادلة على طريقة إعطاء المرضى الدواء عن طريق الحقن، موضحا أن من يعطي الدواء عن طريق الحقن بدون روشتة فسيكون مخالفا للقرار الوزاري الذي يقضي بإعطاء الحقنة بوصفة طبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الأصل في إعطاء الحقن للمريض سواء في الصيدليات أو المستشفيات وجود روشتة من الطبيب، قائلا: "اللي هيروح من غير روشتة مش هيأخذ حقنة في أي مكان لا صيدلية ولا مستشفى".

وتابع: "قرار وزير الصحة وضع مجموعة من الشروط أولها الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، ووجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض، والتأكد من توفر الأدوية المضادة للأعراض التحسيسية داخل الصيدلية".