شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: احتياطي حقل الغاز الجديد 3.5 تريليون قدم مكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لاكتشاف المزيد من حقول الغاز، قائلا: "مصر ستكون من أكبر المصدرين للغاز الطبيعى خلال السنوات المقبلة".

وعلق محمد سعد الدين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة سى بى سى، على اعلان شركة شيفرون الامريكية اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط أمام العريش، قائلا: "كل شويه هيحصل اكتشاف ونزود الانتاج بتاعنا وهذا الحقل كان موجود مع شركة امارتية لحد ما انتهت مدة الترخيص بتاعها وأخذتها الشركة الامريكية واتفقت مع اينى الايطالية وهذا الحقل الاحتياطى المبدئى له 3.5 تريليون قدم".

وأوضح محمد سعد الدين، أن انتاجنا 7.3 مليار قدم من الغاز الطبيعى ومتوقع يزيد بنسبة كبيرة خلال السنتين القادمتين وهذه سيعطى لمصر قوة اقتصادية عظيمة ويمنح الشركات الاخرى فرصة للكشف عن الغاز فى مصر، مؤكدا أن مصر قد تغطى أوروبا بتصدير الغاز الطبيعى بهذه الوتيرة فى زيادة أنتاج الغاز الطبيعى.