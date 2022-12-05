شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق التنمية الحضرية: تكلفة تطوير حدائق الفسطاط 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن حدائق الفسطاط تقام على 500 فدان، وبتكلفة 6 مليارات جنيه، ويجرى حاليا الانتهاء من المرحلة الثانية والخاصة بساحة عمرو بن العاص.

أضاف صديق، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مشروع حدائق الفسطاط ليست عبارة عن حدائق فقط، بل يضم مشروعات عديدة منها منطقة ألعاب ومناطق الحفلات التاريخية والفنادق، وشوف تدير المشروعات شركات عالمية.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن منطقة الخيالة كانت في الماضي سيئة جدا، ويجب نسيان هذا الماضي السيء مع المشروعات التنموية الكبيرة التي يشهدها الوطن، متابعا: "مشروعات السكن في الخيالة تستهدف تطوير حياة الإنسان بالكامل، والمواطن يحصل على الوحدة السكنية جاهزة وعلى المفتاح، كما يتم تجهيز المنطقة بكافة المناطق الخدمية".

وأجرى الإعلامي يوسف الحسيني، جولة مع بعض أهالي منطقة الخيالة بعد تطويرها، وقالت إحدى السيدات، إن الوحدات السكنية التي يقطنون فيها حاليا جيدة جدا، وأفضل بكثير مما كانوا عليه في السابق، قائلة: "كنا في بيوتنا في مصر القديمة بنغرق وبنتبهدل، ولكن استلمنا كل حاجة في الشقة الجديدة بالأجهزة الكهربائية".