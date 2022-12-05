شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات: أكثر من مليون معاملة تموين على بوابة "مصر الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إن منصة مصر الرقمية تقدم 168 سجلا عليها أكثر من 6 ملايين شخص، منهم أكثر من مليوني شخص هذا العام فقط، وشهد اليوم تسجيل 10 آلاف شخص.

وأضاف العطار خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "في هذا العام تم إجراء أكثر من مليون وربع معاملة تموين، أي أننا وفرنا أكثر من مليون مشوار لمكاتب التموين، وأجرينا أكثر من نصف مليون معاملة سجل تجاري وحوالي 100 ألف معاملة أحوال مدنية".

وتابع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أن 55 شخصا يستطيعون التسجيل على منصة مصر الرقمية في نفس الدقيقة، مشددًا على أن المنصة تعمل على تقديم خدمات متنوعة للمواطنين، منها خدمات التعليم.

ولفت، إلى أن الإناث يمثلون 20% من المسجلين مقابل 80% من الذكور، موضحًا: "نريد أن يكون هناك تطبيق للمرأة بظروفها المختلفة، ونسعى إلى تجميع خدمات السيدات في تطبيق واحد، وبالتالي فإن الخطوة المقبلة ستتمثل في تدشين وإطلاق العديد من التطبيقات المحمولة".