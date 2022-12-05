شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: مدة الانتظار بمستشفيات التأمين الصحي الشامل من 7 لـ15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى، إن هناك سباقا عالميا نحو الرقمنة والتحول الرقمى، حيث يتم العمل على التحول إلى الرقمنة فى مصر، موضحًا: "نعمل على رقمنة التوثيق، مثلما يحدث فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتم تسجيل نحو 3.6 ملايين شخص فى 3 محافظات، منها الأقصر والإسماعيلية".

وأضاف العطار خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالى، مقدمة برنامج "فى المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "كل الإجراءات مثل كشف طبى أو إجراء علاجى مثل الأشعة والمعامل وصرف الدواء موجودة فى ملف المريض، لكى نحصل على منظومة شاملة".

وتابع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي: "نحاول أن تكون معظم الخدمات عن بعد، حيث يمكن الحجز فى التليفون، وعندما يذهب المواطن إلى المستشفى فإن مدة الانتظار تتراوح بين 7 إلى 15 دقيقة".

وأوضح: "منظومة التأمين الصحى الشامل واحدة تشمل أكثر من جهة للرقابة على الجودة والملاءة المالية، وغيرها حيث نحاول التسهيل على الناس".

وقال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى، أن الدولة المصرية مقبلة على مستوى قوى من التنافسية فى التحول الرقمي: "سننافس دولا قوية فى هذا المجال، وأتمنى تغيير مصطلح التحول الرقمى إلى الحياة الرقمية".

وأضاف العطار أن الجهات الحكومية يجب أن تكون جاهزة لهذا الملف، مشددًا على أن هناك سباقا عالميا على الرقمنة، وأن تتحول من الورق إلى الرقمنة، مفسرًا ذلك بأن الورق من الممكن أن يضيع او يتبدل أو يتغير.

وتابع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى، أن مصر شهدت عددا كبيرا من المشروعات فى هذا الصدد، مثل بوابة مصر الرقمية ومنظومة إنفاذ القانون وربط المحاكم بالأقسام والنيابة العامة والطب الشرعى، وتم الانتهاء من هذا المشروع فى 7 محافظات، منها محافظات القاهرة الكبرى والجيزة: "نبنى أرشيفا كاملا بالقضايا القديمة للتسهيل على المواطنين، نتحدث عن الجانب الجنائى، حيث يتم تحرير المحاضر إلكترونيا، ثم يتم التحويل إلى النيابة العامة، ومنها إلى الأمن العام، وكل ذلك بالرقم القومى، وسيتم الحفاظ على خصوصية البيانات".