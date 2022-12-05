شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية تضخ 800 مليون دولار من الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرخصة الذهبية مفيدة للغاية للاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث إنها توفر الكثير من الوقت للمستثمر لأن الرخصة الذهبية تعفي المستثمر من الاجراءات المطلوبة وتعفيه من الموافقات على إقامة المشروع.

وأضاف السفير نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن منح الرخصة الذهبية لـ8 شركات اليوم حدث غير مسبوق منذ صدور الرخصة الذهبية عام 2017، قائلا: "هذه الرخصة تم اقرارها من 5 سنوات ولم يحصل طوال هذه المدة عليها سوى مشروع واحد واليوم نعطي رخصة لـ8 مشروعات مرة واحدة".

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن معظم الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية شركات اجنبية واستثمارات هذه المشروعات يقترب من 800 مليون دولار تضخها المشروعات الـ8 في الفترة المقبلة، ما يحدث يدل على أن السوق المصري جاذب للاستثمار.