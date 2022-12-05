شكرا لقرائتكم خبر عن حكم صلاة المأمومين بالمسجد فى غير الطابق الذى يُصلى فيه الإمام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكم صلاة المأمومين في طابق في المسجد غير الطابق الذي يصلي فيه الإمام؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، والتى اكدت أن أي موضع يصلي فيه المأموم في المسجد بصلاة الإمام فيه، والمأموم عالم بصلاة الإمام بمشاهدته له أو بمشاهدته بعض صف أو بسماع صوت الإمام أو صوت مبلغ ولو لم يكن مصليًا: كفاه.

وتصح صلاة المأمومين في الطابق الأول بالإمام في الطابق الثاني إذا سمعوا صوته أو صوت مبلغ عنه.

حيث جاء نص السؤال : يوجد مسجد مكون من طابقين، وتؤدى جميع الصلوات في الطابق الثاني، ولكن لظروف سن أو مرض عند بعض المصلين نقوم بفتح الدور الأول لهم لأداء الصلاة فيه، ويقوم بعض المصلين بأداء الصلاة معهم في الدور الأول في صفوف منتظمة رغم عدم اكتمال الصفوف بالدور الثاني. فهل تصح صلاتهم؟