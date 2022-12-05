شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول محطة معوضات كهرباء فى مصر لتقليل الفقد بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أول محطة معوضات قدرة كهرباء في مصر (STATCOM) بمنطقة شرق العوينات التى نفذتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص، وفيما يلي أهم المعلومات:

1- انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تشغيل أول محطة معوضات قدرة في مصر ( STATCOM) بمنطقة شرق العوينات بداية الشهر الجاري.

2-تعد أول محطة من هذا النوع فى مصر والتى تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشترك.

3- الأولى من نوعها التى يتم ربطها بالشبكة لتحسين أداء الشبكة في منطقة العوينات و المحافظة علي استقرار الجهود دون زيادة أو نقص.

4- تستهدف خفض نسبة الفقد الفنى بالشبكة القومية للكهرباء وهي تكنولوجيا جديدة تستخدم لأول مرة فى مصر .

5-تبلغ تكلفة محطة معوضات القدرة التى تم تشغيلها حوالى 600 مليون جنيه.

6- تخدم منطقة شرق العوينات لجذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية في هذه المنطقة.