شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: الدولة أنشأت صندوقا لدعم الصادرات وخفضت الضريبة الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد كيلاني أستاذ الاقتصاد، إن القطاع الخاص يشكل من القوى العمالية فى مصر بنسب تصل إلى 75% من حجم القوى التشغيلية، ويشارك بنسب فى بعض الأحيان من 30 إلى 35 % من حجم الناتج الإجمالى، كما يشكل مؤشر مهم جدا للمؤشرات الأخرى، مثل معدل الصادرات والبطالة والدخل القوى.

وأضاف محمد كيلانى خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن القوى التشغيلية فى مصر وزيادة القاعدة التشغيلية فى القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بموجب بعض المحاور للدولة عملت عليها فى التوقيتات السابقة.

ولفت إلى أن الدولة عملت على بعض المحاور منها، المحور التشريعى واستطاعت أن تقوم بتنقية بعض المشروعات فى الواقع المصرى، والربط بين بعض المعوقات لرائدى الأعمال، كما هيأت البنية التشريعية من خلال طرح بعض المحفزات وإنشاء صندوق لدعم الصادرات، وخفضت الضريبة الجمركية.