متحدث الصحة: تدريب الصيادلة على إعطاء الحقن لمدة يوم فقط

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى إلى تأمين المواطن بشكل تام من الناحية الصحية، كذلك حماية الطرف الخاص بمؤدى الخدمات الطبية، مضيفا أن قرار وزير الصحة، بإضافة فئة الصيادلة فى إعطاء الحقن للمرضى شريطة الحصول على التأهيل والتدريب اللازم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساى دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "الدورة الطبية مدتها لا تزيد على يوم فى المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة أو الأماكن التى تعتمدها وزارة الصحة والإسكان، ومنذ 4 أيام أصدرنا كتابا دوريا لوكلاء الوزراء لإرسال المدربين إلى مركز الأميرة فاطمة لتدريب الصيادلة حتى يتمكنوا فيما بعد من تدريب الراغبين من الزملاء الصيادلة فى محافظاتهم".

وتابع أنه حتى الآن لم يثبت وجود أية أدوية مغشوشة فى مصر خاصة فيما يخص المضاد الحيوى، مضيفا أن وجود حساسية تجاه أي من العقارات أمر متكرر الحدوث من قبل المرضى: لا علاج عن طريق الحقن ليس الأولوية الأولى بالعلاج.