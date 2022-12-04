شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: أى مشروع يُصدر أكثر من 50% من إنتاجه مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تنظر بكل جدية للملف الاقتصادي وتضع ملف الإنتاج والتصنيع والاستثمار كأولوية قصوى خاصة مع ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية، موضحا أن الرخصة الذهبية التي تم منحها لبعض المشروعات تمنح كل الموافقات للمستثمرين لإقامة مشاريعهم.

وأضاف السفير نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المستثمر يستطيع من خلال الرخصة الذهبية أن يشغل مشروعه ويديره من خلال الحصول على رخصة واحدة دون الحصول على باقي الموافقات والاشتراطات.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أنهم منحوا الرخصة الذهبية لـ8 مشروعات اليوم وتم إرجاء الرخصة لأربعة مشروعات أخرى في وقت لاحق، موضحا أن المشروعات التي حصلت على الرخصة الذهبية منها مشروع لتصنيع الأجهزة الكهربائية، وثاني للأعلاف وآخر في مجال الهيدروجين الأخضر.

وتابع: "أي مشروع يُصدر أكثر من 50% من إنتاجه يكون مؤهلا للحصول على الرخصة الذهبية، وأي مشروع يجلب تمويل أجنبي من الخارج واستثمارات، والمشروعات التي تقام في مناطق تضعها الدولة في الأهمية والأولوية، والمشروعات التي تنتج سلع استراتيجية".